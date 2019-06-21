Католическая школа отказалась увольнять гомосексуального учителя

Иезуитская средняя школа Brebeuf в американском городе Индианаполисе ответила отказом на требование епархии штата Индиана уволить преподавателя, состоящего в однополом браке. Об этом сообщает The New York Times.

«Мы приняли решение отклонить запрос епархии об увольнении одаренного и квалифицированного учителя из-за того, что тот состоит в признанном государством браке с лицом своего пола», — сказано в письме священника, возглавляющего школу.

Архиепископ Индианы Чарльз Томпсон в ответ на это пообещал издать декрет, который лишит Brebeuf статуса католической школы. «Школа выбрала более не заботиться о сохранении католической идентичности в соответствии с доктриной и практиками католической церкви», — говорится в его заявлении.

Это первый подобный случай среди 80 иезуитских школ, действующих на территории США. В Brebeuf учится около 800 детей, половина из которых — не католики. Финансово она никак не связана с епархией, однако теперь ее представители не будут присутствовать на школьных выпускных и других мероприятиях.

Иезуиты — мужской духовный орден римско-католической церкви, члены которого занимаются образованием и миссионерской деятельностью. Многим иезуитам разрешено вести светский образ жизни. Нынешний Папа Римский Франциск — первый в истории представитель ордена, ставший понтификом.

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