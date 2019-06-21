В России появится единый канал связи с властью

Многофункциональные центры (МФЦ) в будущем могут заменить различные государственные органы и выполнять госуслуги вместо них. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект реформы Минэкономразвития.

Отмечается, что в результате реформы приемные госструктур постепенно ликвидируют, а все их полномочия перейдут к МФЦ. В частности, через центры граждане смогут зарегистрировать брак, подать заявление в полицию или иск в суд. Помимо этого, будет создан институт омбудсмена для защиты прав заявителей.

Кроме того, в центрах можно будет сдать биометрические данные, а также оплатить массовые услуги коммерческих компаний: естественных монополий, ЖКХ, страховых организаций, социальных предприятий.

По мнению замдиректора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Константина Головщинского, госорганы будут сопротивляться изменениям, поскольку у сотрудников центров, по их мнению, недостаточно компетенции.

В январе сообщалось, что в России собираются ввести автоматическую систему регистрации рождения и смерти. Граждан освободят от необходимости собирать документы.

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