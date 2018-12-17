Россияне смогут оформить загранпаспорта с помощью криптокабин

Криптокабины для оформления заграничных паспортов появятся в многофункциональных центрах (МФЦ). Об этом заявил первый замглавы МВД России генерал-полковник полиции Александр Горовой, передают «Известия».

По его словам, кабины начнут устанавливать во второй половине 2019 года. С помощью них можно будет оформлять биометрические заграничные паспорта со сроком действия 10 лет.

Помимо этого, Горовой отметил, что в некоторых регионах криптокабины появятся раньше, чем в Москве.

В ноябре Министерство внутренних дел России предложило сократить сроки оформления заграничных паспортов россиянам, которые подают документы по месту фактического проживания. Предполагается, что время получения паспорта будет ограничено тремя месяцами вместо четырех.

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