Срок получения загранпаспорта предложили сократить

Министерство внутренних дел России предложило сократить сроки оформления заграничных паспортов россиянам, которые подают документы по месту фактического проживания. Об этом сообщает РБК.

Предполагается, что время получения паспорта будет ограничено тремя месяцами вместо четырех. Соответствующий проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что приказ подготовлен во исполнение закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», который Госдума приняла в феврале 2018 года. Законопроект о сокращении сроков получения паспорта разрабатывался с 2017 года.

Согласно действующему законодательству, максимальный срок оформления загранпаспорта по месту регистрации составляет один месяц. В экстренных случаях – тяжелая болезнь, лечение, смерть родственника – паспорт можно оформить за три дня.

В июне Государственная Дума одобрила в третьем (окончательном) чтении законопроект о повышении госпошлины за выдачу загранпаспорта с 3,5 тысяч до 5 тысяч рублей. Также регламентируется увеличение пошлины за выдачу загранпаспорта ребенку до 14 лет: с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей.

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