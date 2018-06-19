Загранпаспорт для россиян станет дороже

Государственная Дума одобрила в третьем (окончательном) чтении законопроект о повышении госпошлины за выдачу загранпаспорта с 3,5 тысяч до 5 тысяч рублей, сообщает РАПСИ.

Также регламентируется увеличение пошлины за выдачу загранпаспорта ребенку до 14 лет: с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей. Кроме того, за регистрацию транспортных средств с выдачей свидетельства нового формата (изготовленного на пластиковой основе) пошлина будет увеличена с 800 рублей до 1,5 тысячи рублей, а за выдачу таких же водительских прав российского образца — с 2 тысяч до 3 тысяч рублей.

В пояснительной записке указано, что повышение пошлин позволит компенсировать почти 40 процентов расходов федерального бюджета на изготовление таких документов и создание инфраструктуры обработки и хранения данных.

Изменения вносятся в статьи 333.28 и 333.33 Налогового кодекса России и статью 1 закона «О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса России».

Ранее министерство финансов предложило ввести с 1 июля пошлины на покупки в зарубежных интернет-магазинах на сумму свыше 500 евро, а с 2019 года — свыше 200 евро, однако позже ведомство отказалось от этой идеи. Сейчас порог беспошлинного интернет-шопинга составляет 1000 евро.

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