Саакашвили пустили на выборы в Раду

Бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили сможет участвовать в выборах в Верховную Раду по решению суда. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Печерский районный суд Киева удовлетворил иск политика и признал, что он беспрерывно и на законных основаниях проживал на территории Украины с 23 февраля 2014 года до 6 июня 2019 года. Это позволит ему зарегистрироваться в качестве кандидата на парламентских выборах от своей партии «Рух нових сил» («Движение новых сил»).

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Саакашвили заявлял, что его отсутствие на Украине не помешает ему баллотироваться в депутаты. По мнению политика, формально он не нарушал закон о том, что в парламент могут избираться люди, беспрерывно проживающие в стране на протяжении последних пяти лет. «В моем случае есть прецеденты в украинском законодательстве, если человек отсутствует в Украине по уважительным обстоятельствам», — отмечал бывший губернатор.

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Он пояснил, что президент Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника Петра Порошенко от 2017 года о лишении его украинского гражданства, следовательно, указ был признан незаконным. «Если это было незаконно, то мое отсутствие тоже было незаконным, а значит, уважительным», — указал Саакашвили.

Политик вошел в первую пятерку списка своей партии на выборах в Раду.

Михаил Саакашвили вернулся на Украину 29 мая, на следующий день после того, как президент Владимир Зеленский вернул ему гражданство. Он сразу заявил, что не будет участвовать в парламентских выборах, и поделился планами продолжить карьеру в родной Грузии. Однако уже 13 июня политик передумал.

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