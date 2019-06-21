Персонал авиакомпании заставил тучную женщину втиснуться в узкое кресло

Тучная пассажирка пожаловалась, что на рейсе Air New Zealand из Мельбурна в Крайстчерч ее заставили втиснуться в узкое кресло. Об этом пишет портал News.com.au.

По словам новозеландки Ребеки Сиаме, она часто путешествует самолетом и всегда покупает соседнее место, чтобы чувствовать себя комфортно и не причинять неудобства попутчикам.

В этот раз Сиаме также приобрела билет повышенного комфорта, который гарантировал наличие свободного кресла рядом. Однако, когда пассажирка поднялась на борт, она взглянула на свой посадочный талон и поняла, что сотрудники авиакомпании заменили ей место. Сиаме пришлось сидеть весь полет в узком кресле, по бокам которого были встроены столик для еды и развлекательная система.

Как рассказала новозеландка, подобное с ней случилось в первый раз. «Мне было очень дискомфортно. Я плакала. Я пыталась устроиться в кресле, но мне было неудобно. У меня затекли ноги, остановилось кровообращение, мои конечности онемели. Мне пришлось терпеть ужасные ощущения», — пояснила Сиаме, добавив, что стюардесса, сидевшая рядом с ней, никак не реагировала на ее страдания.

Материалы по теме Это залет! Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг

Женщина постеснялась попросить бортпроводниц поменяться с кем-то местами. «Что бы они сделали? Все пассажиры узнали бы, что я не вмещаюсь в кресло. Это было бы слишком унизительно», – сказала она, отметив, что после полета на ее бедрах появились синяки.

По прилете Сиаме решила подать жалобу на стойке авиакомпании, но сотрудники объяснили ей, что они отдали ее место больному пассажиру, которому оно было нужнее.

Новозеландка пояснила, что тоже страдает от заболевания — гипертиреоза (гиперфункция щитовидной железы, — прим. «Ленты.ру»), из-за которого нарушается обмен веществ. «Я пытаюсь. Я правильно питаюсь и делаю упражнения, но я не могу сбросить вес. Я тоже человек, ко всем должны относиться одинаково. Если вы заплатили за что-то, вам должны это предоставить», — добавила женщина.

Позже она отправила письмо с жалобой на почту Air New Zealand, но так и не получила ответ с извинениями.

В июле 2018 пассажиру ирландской авиакомпании Aer Lingus Мэтту Мадригалу пришлось сидеть в кресле без обивки семь часов, что он находился в полете. На просьбу поменять место стюардесса пообещала подойти попозже, но так и не подошла.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!