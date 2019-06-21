Жена Уилла Смита порассуждала о впечатлениях от группового секса

Актриса Джада Пинкетт-Смит во время передачи Red Table Talk рассказала о своем опыте группового секса. Запись опубликована в Facebook-аккаунте шоу.

Знаменитость призналась, что участвовала в сексе втроем, когда ей было около 20 лет. «Мне не понравилось. В этом не было необходимого уровня близости. Но я попробовала разок и потом подумала: "Хорошо, это не для меня"», — вспомнила артистка.

«Но я всегда думаю, что если бы была влюблена в этих двух человек, то это был бы другой уровень», — добавила Джада Пинкетт-Смит. По ее словам, когда все произошло, она была слишком молода и просто обратила внимание на внешность партнеров.

Во время разговора в студии находились ее дочь Уиллоу и мать Адриенн Банфилд-Норрис. Мать отметила, что опыт, о котором рассказала актриса, был всего лишь сексуальным экспериментом.

В мае Джада Пинкетт-Смит призналась, что страдала зависимостью от порнографии. Она указала на то, что порнография порождает в людях ложные представления об интимной близости, особенно это касается мужчин. При этом звезда отметила, что порнография имеет и положительный эффект. По ее мнению, она может помочь женщинам раскрыть их сексуальные предпочтения.

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