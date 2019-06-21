Президент Грузии срочно вернется в страну из-за протестов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прервала свой рабочий визит в Белоруссию и возвращается в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительственных кругах Белоруссии.

По данным источника, на данный момент Зурабшвили едет в аэропорт, где ее самолету уже дали разрешение на вылет.

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20 июня несколько тысяч участников протестующих начали штурм здания парламента. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали более 50 человек.

Министерство внутренних дел Грузии назвало протесты у парламента в Тбилиси попыткой массового государственного переворота. Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны.

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