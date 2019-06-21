Протестующих в Тбилиси начали разгонять водометами

Полиция Грузии разгоняет протестующих в Тбилиси с помощью водомета. Об этом сообщает телеканал Pirveli, передает ТАСС.

Отмечается, что полиция окружила несколько десятков участников митинга. Против них используется вода из водомета и слезоточивый газ. Кроме того, появились первые арестованные.

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По информации телеканала, на данный момент проспект Руставели, где проходил митинг, полностью занят спецназом, а протестующих почти не осталось.

Грузинская оппозиция начала штурм парламента в Тбилиси вечером 20 июня. Участники протеста требуют отставки спикера Ираклия Кобахидзе. На данный момент известно о 52 раненых, из них 38 — сотрудники правоохранительных органов. Министерство внутренних дел Грузии назвало протесты у парламента в Тбилиси попыткой массового государственного переворота.

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