Корпорация МСП поддержит четыре инвестпроекта Ивановской области

Четырем инвестпроектам Ивановской области Корпорация МСП может оказать кредитно-гарантийную поддержку общим объемом 55,4 миллиона рублей. Об этом говорится в сообщении Корпорации. Общий объем инвестиций в проекты региона может составить 87,5 миллиона рублей.

В этом списке оказались: проект по развитию ИТ компании (ООО «ГАРПИКС»), проект по пошиву спецодежды (ООО «Ивановская текстильная компания»), а также финансирование затрат на приобретение швейного (ООО «Ившвейстандартопт») и кабельного (ООО «Ивановский Кабельный Завод») оборудования.

Все они были представлены Корпорации МСП в рамках визита в Ивановскую область делегации представителей институтов развития, среди которых ВЭБ.РФ во главе с председателем Игорем Шуваловым, представители ДОМ.РФ, Российского экспортного центра, Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства, фонда «МОНОГОРОДА.РФ».

«Малые и средние компании Ивановской области уже получили кредитно-гарантийную поддержку участников Национальной гарантийной системы в объеме 867,2 миллиона рублей, — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман. — Что в свою очередь позволило ивановскому бизнесу привлечь 3,2 миллиарда рублей заемных средств на развитие проектов по ставке на 2-3 процентных пункта ниже рыночных».

Визиту команды руководителей институтов развития предшествовала выездная сессия Корпорации МСП, проведенная 21 июня в МФЦ для Бизнеса в городе Иванове. В рамках пленарного заседания представители Корпорации презентовали ивановским бизнесменам Портал Бизнес-навигатора МСП, проинформировали участников о мерах поддержки, реализуемых федеральными институтами развития малого и среднего предпринимательства.

В рамках рабочего визита было подписано соглашение, согласно которому ВЭБ.РФ и Ивановская область займутся проработкой совместных проектов, направленных на решение приоритетных задач социально-экономического развития региона.