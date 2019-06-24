Миша Марвин выступит в московском клубе «Облака»

Артист лейбла Black Star Миша Марвин даст концерт в Москве. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выступление состоится 6 июля. Певец исполнит свои известные треки, а также новые композиции в столичном клубе «Облака».

Музыкант родился 15 июля 1989 года в городе Черновцы. В 2013 году после знакомства с гендиректором Black Star Павлом Курьяновым (Пашу) он начал сотрудничать с лейблом в качестве автора. Двумя годами позднее он решил петь самостоятельно и выпустил совместный трек с Тимати «Ну, что за дела».

Среди других наиболее известных песен Миши Марвина — «Танцуй», «Под окнами», «История», «4 утра», «С ней» и «Ненавижу».

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