Шотландский музыкант Konx-Om-Pax выступит в Москве

В Москве состоится аудиовизуальный перформанс шотландского исполнителя Тома Сколфилда, выступающего под псевдонимом Konx-Om-Pax. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«В музыке Konx-Om-Pax явно слышны отголоски классического британского IDM, однако подчас принимающего самые экзотические формы. Сколфилд также создавал анимацию для Hudson Mohawke, Mogwai, Martyn и других музыкантов, работал над обложками релизов Oneohtrix Point Never, King Midas Sound», — отмечают организаторы.

Перед выступлением Konx-Om-Pax на вечеринке свой сет сыграет российский исполнитель Adil. Мероприятие пройдет 29 июня в магазине adidas Originals на Кузнецком Мосту при поддержке лейбла System 108. Вход на него будет осуществляться по регистрации, ссылка на которую появится в официальной группе в Facebook.

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