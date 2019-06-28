Воробьев проверил готовность ледовой арены в Красногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность ледовой арены имени Петрова в Красногорске, открытие которой запланировано на воскресенье, 30 июня. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Главу региона сопровождали хоккеист Александр Овечкин и советский хоккеист и тренер Борис Михайлов. Воробьев принял участие в тренировке юных спортсменов.

Также губернатору продемонстрировали спортивные залы, где тренируются юноши футбольного клуба «Зоркий». Кроме того, на тренировочной ледовой арене Воробьев пообщался с начинающими фигуристами. Он оставил автограф на стене, после чего пожелал спортсменам свершений и успехов в жизни.

Набор в академию начнется 10 июля. В центре будут проходить тренировки по фигурному катанию, хоккею с мячом, хоккею с шайбой. Каждый четверг в спорткомплексе будет действовать добрый час, во время которого подмосковные льготники могут заниматься бесплатно.

