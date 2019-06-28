Сеть «КИНО OKKO» в честь юбилея группы Take That станет концертной площадкой

Финальное шоу концертного тура в честь тридцатилетия британской поп-рок-группы «Take That: Greatest Hits Live» покажет объединенная сеть кинотеатров «КИНО OKKO» («Синема Парк» и «Формула Кино») и компания «Невафильм Emotion». Об этом говорится в сообщении объединенной сети.

Концерт «Take That: Greatest Hits Live» можно будет увидеть в России, в кинотеатрах объединенной киносети только один вечер, 29 июня. Показы пройдут в 18 городах присутствия кинотеатров объединенной сети. Музыканты исполнят свои самые известные композиции, а также представят новые треки с их последнего альбома «Odyssey».

«Мы продолжаем предлагать гостям кинотеатров нашей объединенной сети самый разнообразный контент, не ограничиваясь исключительно кино. Финальное музыкальное шоу культовой группы Take That, которое мы покажем на больших экранах, подарит зрителям яркие и незабываемые эмоции и поможет окунуться в атмосферу, царившую во время выступления на многотысячной арене. Это шоу по праву называют одним из лучших выступлений года, и мы рады подарить нашим зрителям возможность его увидеть», — отметила директор по репертуарному планированию объединенной сети кинотеатров «КИНО OKKO» Елена Захарова

Показы концерта группы на больших экранах пройдут также в Англии, Нидерландах, Германии, Дании, Австрии, Италии, Испании, Португалии и Польше.

