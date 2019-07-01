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«МегаФон» и G-Core Labs объединили возможности для быстрой доставки контента

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Оператор мобильной связи «МегаФон» объявил о запуске обновленного сервиса «МегаФон CDN» (content delivery network), разработанного в партнерстве с международным провайдером облачных и edge-решений G-Core Labs. Об этом говорится в сообщении оператора связи.

Партнерство компаний позволит их клиентам в разы ускорять работу сайтов и доставку тяжелых медиафайлов. Благодаря сервису «МегаФон CDN» клиенты «МегаФона» смогут развивать свою деятельность в сети интернет по всему миру, а G-Core Labs расширит инфраструктуру доставки контента в России.

Сервис гарантирует доставку контента без буферизации и задержек даже при пиковых нагрузках на сеть. Среднее время отклика при использовании услуги CDN составляет не более 20 милисекунд, что позволяет снижать нагрузки на сервер-источник и каналы связи до 95 процентов.

Кроме того, сервисом предусмотрена выделенная техническая поддержка в формате 24/7/365.

«Услуга качественной и быстрой доставки конечному потребителю — интернет-пользователю — сегодня востребована в любой отрасли бизнеса, ведущего деятельность онлайн: компаний международного, национального или регионального масштабов в областях телекоммуникаций, финансов, e-commerce, средств массовой информации, разработки и дистрибьюции компьютерных игр и других В сотрудничестве с G-Core Labs мы рады представить самый надежнейший способ доставки вашего важнейшего контента вашим потребителям», — отметил Александр Осипов, руководитель по инфраструктурным и облачным решениям «МегаФона».

Помимо СDN в рамках сотрудничества клиенты «МегаФона» также получат доступ к уникальной облачной медиаплатформе, позволяющей с нуля организовать трансляцию видео в форматах 4К, 3D и 3600 по всему миру (телепередачи, радио, спортивные матчи, рок-концерты, видеоблоги).

«Глобальная сеть G-Core Labs, представленная на всех континентах и вошедшая в книгу рекордов Гиннесса, позволит клиентам "МегаФона" наладить высокоэффективную работу в онлайн на любых мировых рынках, в том числе, странах СНГ, Европы, Северной и Южной Америк, Ближнего Востока, Африки, Азии, Австралии и Океании, — заявил Михаил Шурыгин, генеральный директор G-Core Labs в России. — В свою очередь, благодаря возможностям "МегаФона", лидирующая сеть которого представлена в каждом регионе России, G-Core Labs улучшает свою работу как с точки зрения повышения скорости доставки контента внутри страны, так и оптимизации пиковых нагрузок».

В настоящее время сервисом пользуются ведущие брэнды: ритейлеры «Юлмарт», Банк Открытие, Mail.ru Group, онлайн кинотеатр TVzavr и другие крупные провайдеры контента. Клиенты МегаФона могут пользоваться данными услугами с помощью единого сервиса«МегаФон CDN», доступ к которому организован через личный кабинет на сайте компании.

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