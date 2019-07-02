Мужчина пошел кататься на аттракционе и застрял на высоте 16 метров

В американском штате Флорида, округ Бей, мужчина застрял на высоте 16 метров во время посещения одного из парков развлечений. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Инцидент произошел в понедельник, 1 июля. Как сообщает пожарная служба, аттракцион Vomatron отключился во время работы, из-за чего посетитель парка остался на высоте 16 метров в горизонтальном положении. Спасателям пришлось использовать пожарную лестницу, чтобы добраться до него.

Мужчину спустили с высоты, сейчас его здоровью ничего не угрожает. Сообщается, что он сильно испугался.

Ранее сообщалось, что жительница итальянского города Падуя продержалась в кабине застрявшего лифта 27 часов благодаря вину. В тот день температура на улице достигала 30 градусов, однако в замкнутой кабине лифта воздух нагрелся до 50 градусов. Женщина призналась, что сломала горлышко одной из бутылок и небольшими порциями пила алкогольный напиток, чтобы не умереть от обезвоживания.

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