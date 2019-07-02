Фестиваль Signal объявил новую волну артистов

Фестиваль Signal объявил четвертую волну артистов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Лайн-ап дополнил немец Матис Мутц – мультижанровый артист за проектом Panacea и рядом других сценических персонажей. Кроме того, на площадке Meadow свой лайв-сет отыграет австрийский композитор и авангардный электронщик Кристиан Феннеш, которого считают одним из первых практиков глитча.

На фестивале выступят и артисты из Киева, среди которых резидент клуба Closer Noizar и Daria Kolosova - дебютантка Fabric, Trezor и Sunwaves. На мероприятии также отыграет Bejenec, который недавно стал резидентом лейбла System 108. Кроме того, в этом блоке подтверждены Sofia Rodina, Sergey Sanchez и Izhevski.

Фестиваль пройдет с 15 по 18 августа в Никола-Ленивце. Приобрести билеты на Signal можно на официальном сайте.

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