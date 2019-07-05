Фестиваль Alfa Future People объявил участников техно-сцены

Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People объявил лайн-ап техно-сцены. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На сцене выступят, в частности, дуэт из Барселоны Audiofly, немецкий диджей Chris Liebing, канадский хаус-проект Art Department, популяризатор датского техно Courtesy, российский дуэт SCSI-9 и исполнитель Mujuce.

Фестиваль пройдет с 16 по 18 августа в Нижегородской области. Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте afp.ru. Помимо музыки гостей Alfa Future People ждут зоны спорта и лекторий, организованный онлайн-университетом Skillbox. В этом году на мероприятии впервые появится deep-сцена, на которой выступят Ame, Seth Schwarz, Be Svendsen, Alex Niggemann и Brita Unders.

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