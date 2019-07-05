Реабилитационные центры для аутистов появятся в Подмосковье

Реабилитационные центры для детей с расстройством аутистического спектра создадут на базе подмосковных психолого-педагогических центров, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 5 июля.

По ее словам, в центрах буду работать не только с детьми, но и родителями. «Мы работаем над тем, чтобы охватить все муниципалитеты Подмосковья, где есть такая потребность», — подчеркнула она.

Забралова отметила, что к 2023 году крупный реабилитационный центр планируется создать в Клину. В нем смогут наблюдаться 1,5 тысячи детей.

По словам министра, сегодня в регионе функционирует восемь ресурсных классов для детей с аутизмом, еще десять планируется открыть до конца 2020 года.

Она также добавила, что педагоги постоянно повышают свою квалификацию и получают дополнительное образование.

В 2018 году губернатор Андрей Воробьев увеличил финансирование системы здравоохранения. Он неоднократно подчеркивал, что жители Подмосковья должны получать качественную медицинскую помощь.