В России задумались об отечественном аналоге «Википедии»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало законопроект финансирования «общенационального интерактивного энциклопедического портала». Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ регламентирует правила выделения государством средств из федерального бюджета на создание и функционирование портала. Они пойдут на обеспечения деятельности платформы, оплату подписки на необходимые ресурсы, съемки, использование архивных материалов, разработку программного обеспечения.

Действие положений законопроекта будет распространяться на все правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Как отмечает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, бывший директор Российской национальной библиотеки Александр Вислый назвал этот ресурс электронным аналогом Большой российской энциклопедии и отечественным «конкурентом «Википедии».

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