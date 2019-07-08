Австрия и Подмосковье обсудили расширение сотрудничества

Австрия и Московская область рассматривают возможность расширения сотрудничества, сообщил заместитель председателя регионального правительства Вадимом Хромовым. Об этом передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 8 июля.

Хромов принял участие во встрече с вице-президентом Федеральной палаты экономики Австрии Рихардом Шенцем и президентом Союза металлообрабатывающей промышленности Кристианом Книллом. В частности, стороны обсудили возможность расширения сотрудничества в области производства автомобилей и автокомпонентов, переработке отходов и очистке воды, а также в управлении медицинскими учреждениями.

По словам Хромова, Австрия является одним из ключевых европейских партнеров области, уже сегодня на территории региона работает более полусотни предприятий с австрийским капиталом.

«Мы активно обсуждаем участие австрийских компаний в развитии автокластера Московской области в кооперации с заводом Mercedes-Benz в Есипово и центром испытаний «НАМИ» в Дмитровском городском округе», — рассказал Хромов.

В свою очередь, Рихард Шенц отметил интерес к совместной работе по созданию медицинских холдингов

Стороны также договорились, что роуд-шоу Подмосковья в Австрии состоится в следующем гоу.