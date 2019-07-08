Власти Подмосковья анонсировали роуд-шоу в Турции

Подмосковная делегация презентует инвестиционный потенциал региона в двух турецких городах, мероприятия запланированы на начало октября, сообщил заместитель председателя областного правительства Вадим Хромов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 8 июля.

Подготовка к роуд-шоу стало одной из ключевых тем беседы Хромова с заместителем министра торговли Турции Гонжей Йылмаз Батур, которая прошла в рамках работы международной промышленной выставки в Екатеринбурге.

«Товарооборот Московской области с Турецкой Республикой один из наиболее интенсивно растущих: за последние годы он увеличился почти на четверть и достиг 682 миллионов долларов США», — сказал Хромов.

По его словам, многие региональные производители хотят выйти на турецкий рынок.

Гонжа Йылмаз Батур в свою очередь выразила заинтересованность в визите подмосковной делегации и поиске новых форматом сотрудничества. В частности, предлагается рассмотреть возможность частичного размещения производителей из Мособласти в свободных экономических зона Турции. Этот шаг позволит российским бизнесменам избежать пошлин при выходе на европейские рынки.

В настоящее время в Подмосковье зарегистрировано 15 компаний с участием турецкого капитала.