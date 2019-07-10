Группа Slaves выступит на «Доброфесте»

На аэродроме «Левцово» в 17 километрах от Ярославля состоится «Доброфест». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Музыкальное мероприятие пройдет с 11 по 14 июля. Оно будет организовано на трех площадках, где выступят более 90 артистов. Гости смогут услышать таких иностранных музыкантов, как Slaves, Fever 333, Black Bomb A, Infected Rain, SOAB, Digital Digital и Superfecta.

На фестивале также выступят Lumen, НАИВ, Louna, Пилот, Порнофильмы, Anacondaz, Дельфин, КняZz, Северный Флот, Смех, кис-кис, Рекорд Оркестр, Приключения Электроников, F.P.G, Слот, Элизиум, Лед 9, Йорш, речневый Пистолет, Братство Непьющих Девственников, Dia-Fragma, Напасс, ИGO, Morass. Приобрести билеты и ознакомиться с полным списком участников можно на сайте.

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