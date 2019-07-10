Хулио Иглесиасу присудили 43-летнего сына

Один из судов Мадрида, Испания, постановил, что певец Хулио Иглесиас — отец 43-летнего Хавьера Санчеса-Сантоса. Об этом сообщает Reuters в среду, 10 июля.

Спор об отцовстве продолжался три десятилетия. Решение суда еще может быть обжаловано. Отмечается, что Иглесиас отказывался делать генетические тесты и отрицал родственную связь с мужчиной.

Материалы по теме «Автокатастрофа сделала меня другим человеком» Хулио Иглесиас о любви к жизни, «Евровидении» и нескромности

В 2017 году Сантос заявил, что результаты ДНК-теста подтверждают его версию, и пообещал доказать это в суде.

Хавьер Санчес-Сантос родился в 1976 году. Его мать — португальская танцовщица Мариа Эдите Сантос.

Помимо Хавьера Санчеса-Сантоса, у 75-летнего Хулио Иглесиаса восемь детей. Трое появились в браке с журналисткой и моделью Исабель Прейслер, еще двоих родила модель голландского происхождения Миранда Рейнсбургер. За свою карьеру Иглесиас продал более 300 миллионов пластинок на 14 языках, благодаря чему стал самым успешным испаноязычным исполнителем.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!