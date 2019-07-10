В Подмосковье модернизируют коррекционные школы

Материально-техническую базу обновят до конца года в 22 коррекционных школах Подмосковья, на эти цели выделено более 90 миллионов рублей, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее цитирует корреспондент Ленты.ру в среду, 10 июля.

«Каждая из школ получит по 4,2 миллиона рублей на обновление учебных кабинетов по технологии и других помещений для организации качественного доступного образования», — рассказала Забралова.

По ее словам, в образовательных учреждениях откроют новые мастерские агропромышленного профиля, цветоводства и декоративного садоводства. Кроме того, специальное оборудование закупят для психолого-педагогического сопровождения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о строительстве на территории региона более 200 новых школ. Он также распорядился выделить средства на капитальный ремонт существующих учреждений. Глава региона неоднократно подчеркивал, что все подмосковные дети должны иметь возможность получать качественное образование.