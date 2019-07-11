Два американца попытались пробраться к ядерному реактору

Два человека попытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра Vallecitos GE Hitachi близ Сан-Франциско. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Комиссию по ядерному регулированию США.

Отмечается, что злоумышленники перепрыгнули через забор, однако после появления сотрудников службы безопасности покинули территорию. Вскоре после этого их задержали за пределами объекта, однако доступа к секретным данным они не получили.

По информации РИА Новости, задержанными оказались два местных подростка. По словам шерифа округа Аламеда Рэя Келли, подозрений на злой умысел нет. «Похоже это была детская шалость», — сказал он.

Ядерный исследовательский центр Vallecitos GE Hitachi использует высокообогащенный уран, который можно использовать для создания атомной бомбы, отмечает Reuters. Согласно информации из открытых источников, там производятся радиоактивные материалы для медицинских и промышленных нужд.

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