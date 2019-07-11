Силовые структуры
 
Последние новости
При пожаре на подмосковной ТЭЦ погибла женщина
Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером
Для создания нового «Короля льва» привлекли «консультанта по ностальгии»
Польская полиция объявила в розыск пятилетнего россиянина
В Норвегии заявили о повреждении отсека К-278 «Комсомолец» с ядерными торпедами
Огонь в Мытищах перекинулся на здания возле ТЭЦ
Северная Корея поменяла власть
Королева рассказала о своих алкогольных пристрастиях
Смертельно больной сын отвел мать к алтарю
Россия заметила наступательный кулак НАТО
Новости партнеров

Один из самых жестоких маньяков России попросился на свободу

Перейти в «Мою Ленту»
Олег Рыльков

Один из самых жестоких маньяков России 52-летний Олег Рыльков, известный как «Тольяттинский потрошитель», отбывающий пожизненный срок в исправительной колонии «Черный дельфин», подал ходатайство об освобождении. Об этом в четверг, 11 июля, «Ленте.ру» сообщила Юлия Баринова, официальный представитель Сызранского городского суда Самарской области.

По словам Бариновой, основанием для ходатайства Рылькова об освобождении от дальнейшего отбытия наказания стало наличие у осужденного тяжелого заболевания. Ходатайство поступило в суд в июне и уже состоялось несколько заседаний. На последнем из них, которое состоялось 10 июля, Рылькову назначили нового адвоката и в суде был объявлен перерыв.

В материалах дела имеется медицинское заключение о том, что Рылькову поставлен диагноз. Однако решение о судьбе его ходатайства предстоит вынести суду.

Олег Рыльков, родившийся в декабре 1966 года, в период с 1992 по 1995 год изнасиловал по меньшей мере 37 девочек в возрасте от 6 до 13 лет. Он действовал в разных районах города Тольятти по единому шаблону: под предлогом необходимости позвонить в скорую помощь проникал в квартиры, где были только девочки, совершал изнасилование и скрывался.

Кроме того, во время следствия Рыльков был изобличен в четырех убийствах, в том числе — двух детей, а уже во время отбытия наказания — признался еще в трех, причем последнее признание совершено в сентябре 2018 года. За два из этих преступлений маньяк был вновь судим, но основное наказание поглотило новые сроки. 15 июля 1998-го Рылькова приговорили к смертной казни, однако из-за введения моратория и до его отмены он будет отбывать пожизненное заключение.

В список болезней, препятствующих отбытию наказания, включены 57 диагнозов, среди которых ВИЧ в терминальной стадии, тяжелые формы туберкулеза и диабета. Медицински подтвержденный диагноз является основанием для освобождения осужденного из гуманистических соображений.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
Россиянина отправили в колонию для пожизненно осужденных за кражу 1700 рублей
Пятерых пожизненно осужденных россиян выпустили на волю
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:02Сегодня

«Нас такими делает система»

Полковник МВД — о деле Голунова, пытках и отморозках на службе
14:25Сегодня

Подполковник ФСБ восемь лет прикидывался преподавателем ради зарплаты

13:18Сегодня

Братья-полицейские взяли россиянина в рабство и заставили работать на ферме

13:06Сегодня

Таможенников из Домодедово заманили на награждение и задержали за взятки

Силовые структуры21:33 5 июля
Аиша в больнице

«Врачи несли ей шоколадки и плакали»

Семилетняя девочка едва не погибла от истязаний в семье. Ее история потрясла всю Россию
12:31Сегодня

Россиянина отправили в СИЗО из-за раскрытия агента ФСБ по свадебным фотографиям

13:09Сегодня

Шестерых кассирш со второй попытки посадили за аферу на 100 миллионов рублей

11:44Сегодня

Дважды оправданную по делу о наркотиках студентку посадили на восемь лет

Силовые структуры00:0217 мая

«Господи, прими блуд как фитнес!»

Священник превратил храм в дом свиданий и совратил дочь любовницы. За это он сел на 12 лет
11:48Сегодня

Замглавы Пенсионного фонда России задержали следователи

11:42Сегодня

Бывшего замглавкома внутренних войск России обвинили в новых взятках

06:35Сегодня

Российские полицейские остались без взяток

Россия
Увеличилось число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Мытищах
Взрыв и столб пламени высотой 50 метров: что известно о ЧП в Подмосковье
Восстановлена картина аварии на секретной подлодке
Что известно о пожаре, в котором погибли 14 офицеров-подводников
«С детства им отказывают в уме и будущем»
Как россиянок приучают быть хуже мужчин
Выросло число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Подмосковье
Названо самое частое нарушение ПДД в Москве
Факел на ТЭЦ в Подмосковье потушили
Момент взрыва на подмосковной ТЭЦ попал на видео
Все материалы
Мир
«Наркобароны убивали всех подряд»
 
Россия заметила наступательный кулак НАТО
Польская полиция объявила в розыск пятилетнего россиянина
Туск поспорил с Путиным о распаде СССР
Россия открестилась от планов ядерного удара по США
«Грязные деньги здесь решают все»
Эта страна зарабатывает миллиарды на кокаине и героине. Она завалит наркотиками всю Европу
«Раньше они нас резали, а теперь работать к нам едут»
Почему поляки и украинцы не любят друг друга, но больше всего — Россию
Все материалы
Бывший СССР
Замахнулись на святое
Латвия и Литва хотят отделить свою церковь от РПЦ. Их вдохновил раскол на Украине
Хватит это терпеть
Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
Участники стихийной акции против телеканала «Рустави 2»«Дурак, мерзавец, хам и провокатор»
Ведущий «Рустави 2» обматерил Путина в прямом эфире. Его возненавидели даже грузины
Литва и Латвия сочли циничным салют в честь их освобождения от нацистов
Порошенко вызвали на новый допрос
Раскрыт план по возвращению на Украину «украденных миллиардов» Порошенко
Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского
Все материалы
Экономика
Главный в семье
Как Рокфеллер придумал зарабатывать на нефти и стал первым долларовым миллиардером планеты
Предприятие «Тольяттиазот»С привкусом химикатов
СК продолжает расследование дел о хищениях на «Тольяттиазоте»
«Первый лучик надежды уже существует»
Россия слезает с нефтяной иглы и пытается обогнать Запад. Когда ей это удастся?
Volkswagen «Жук» перестали выпускать
«Макдоналдсу» разжевали претензии из-за бургеров с антибиотиками
Российская нефть обесценилась
Расходы на нацпроекты спрятали от россиян
Все материалы
Силовые структуры
«Нас такими делает система»
Полковник МВД — о деле Голунова, пытках и отморозках на службе
Аиша в больнице«Врачи несли ей шоколадки и плакали»
Семилетняя девочка едва не погибла от истязаний в семье. Ее история потрясла всю Россию
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Подполковник ФСБ восемь лет прикидывался преподавателем ради зарплаты
Один из самых жестоких маньяков России попросился на свободу
Таможенников из Домодедово заманили на награждение и задержали за взятки
Шестерых кассирш со второй попытки посадили за аферу на 100 миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
Коллективизация на Украине. Кулака и его жену выселяют из деревни. Репродукция с фотографии 1929 года «Остров стал огромной душегубкой»
Как Сталин разорил миллионы людей и отправил их выживать в Сибирь
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
Высшие существа
По всей Земле находят странные вытянутые черепа. Кому они принадлежат?
Радиоактивное облако с цезием-137 над К-278 «Комсомолец» попало на видео
В Норвегии заявили о повреждении отсека К-278 «Комсомолец» с ядерными торпедами
Названы причины взрывов батарей смартфонов
Радиация затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец» в 800 тысяч раз превысила норму
Все материалы
Спорт
Виталий МуткоCAS отменил пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Бывший министр полностью оправдан. Станет ли легче российским спортсменам?
Мутко отреагировал на отмену пожизненного наказания
Боксер Денис Лебедев ушел из спорта
«Он избил меня так, что сломал несколько ребер»
Испанка дала отпор мужу-тирану, вошла во вкус и стала звездой бокса
Пожизненное наказание Мутко отменено
Смолов объяснил отказ от Англии
69-летний бывший футболист забил ударом в падении через себя
Все материалы
Культура
С особой жестокостью
Как живут маньяки, убийцы и преступники: главные книги недели
«Нехило так. Под чем он тока не был»
Жизнь после тюрьмы, наркотиков и ломок: продолжение «На игле» и «Порно» Ирвина Уэлша
Русские не спасают
Злой СССР, монстры и восьмидесятые как фетиш: «Очень странные дела» перестали удивлять
Макаревич вспомнил свой первый психоделический трип
Для создания нового «Короля льва» привлекли «консультанта по ностальгии»
Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой
Сыгравшая фанатку жвачек в «Вилли Вонке и шоколадной фабрике» актриса умерла
Все материалы
Интернет и СМИ
«Узнавать про эти ужасы невыносимо»
Сыщица покопалась в сети и раскрыла насильников. За это ее преследуют по всему миру
«Мы обязаны что-то изменить»
Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
«Рустави 2» остановил вещание после брани в адрес Путина
Ведущий обматерил российского президента в прямом эфире и спровоцировал протесты
Поиск любви в Tinder обернулся для студентки головокружительной карьерой в порно
Бывшие участники реалити-шоу признались в желании совершить самоубийство
Роскомнадзор отчитал Ozon за утечку данных
Грузины возмутились обещанием гендиректора «Рустави-2» мочиться в вино
Все материалы
Ценности
Пребывание президента Республики Индия Сарвепалли Радхакришнана в СССР с визитом доброй воли, 1964.Красный шик
Как в СССР пытались собирать кабриолеты и кому они были нужны
Микела Рокко Ди ТоррепадулаЛюбимая женщина фюрера
Ее почитали фараоны, ею восхищался Гитлер: жизнь и смерть царицы Нефертити
Короче некуда
Кто придумал мини-юбки и зачем женщины принялись их носить
В России Bugatti и Tesla забыли признать роскошью
Королева рассказала о своих алкогольных пристрастиях
Модный бренд раскритиковали за слишком смелый дизайн купальника
В Москве поймали воровавших дорогую одежду из магазинов бандитов
Все материалы
Путешествия
Тихие охотники
Эти люди рискуют жизнью, чтобы найти гриб, который лечит от всех болезней
Ничего не жалко
Чудо света, пляжи и крупнейшие тусовки: чем заняться на самом дорогом курорте Турции
Пей, молись, смотри
Вино и уличные гонки: неожиданная сторона Азербайджана
Женщина прокатилась на багажной ленте в аэропорту и попала на видео
В Чечне придумали развлечение для французских детей
Пассажирский самолет экстренно сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота
Уронившему внучку с борта круизного лайнера деду нашли оправдание
Все материалы
Из жизни
«Русский дух сохранился повсюду»
История россиян о жизни в Германии
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Больше чем сестра
Смертельно больной британец подружился с незнакомкой. Ее кровь подарила ему новую жизнь
Женщина переехала в старый дом и испугалась проклятия
Мать разглядела слезы в глазах «покойного» сына и спасла его от кремации заживо
Мертвая женщина помогла родиться ребенку в США
Женщина нашла потерянный 75 лет назад кошелек
Все материалы
100 лет роскоши: вспоминаем знаковые модели Bentley
От легендарных спорткаров до ультрароскошных купе по цене самолета
Конкуренты первого электрического MINI
Батарейные ситикары, которые уже продаются или появятся в ближайшее время
Тест самого крутого кроссовера Audi
В Q8 запихнули царь-дизель с тягой в 900 Нм и супершасси с электромеханическими стабилизаторами
25 самых популярных автомобилей России
Названы самые продаваемые модели июня 2019 года
Bugatti за 100 миллионов рублей не попал под налог на роскошь
«Яндекс» превратил Hyundai Sonata в беспилотник
Renault избавила первых покупателей «Арканы» от походов к дилеру
Все материалы
Дом
Ближе к народу
Почему районы Москвы рискуют превратиться в гетто для бедняков
«Готова торговаться, но сил больше нет»
Россиянка купила жилье в Москве. Теперь от него не избавиться
Под колпаком
Это здание спасет Россию и мир от радиации: тайна саркофага над Чернобыльской АЭС
На Камчатке «расплавился» многоквартирный дом
Названы регионы России с дешевеющими квартирами
В России подешевела аренда жилья
Названа лучшая профессия для покупки жилья
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинДешевые дороги и доступные лекарства
Что ждет россиян в ближайшие годы
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Минсельхоз отчитался об экспорте зерна
В российском регионе отремонтируют пять домов культуры за год
Робототехнику захотели внедрить в самолето- и судостроение
Cоглашения по производительности труда досрочно захотели заключить 10 регионов
Все материалы