На берегу Оки пройдет Folk Summer Fest

На берегу Оки состоится VII международный музыкальный интерактивный фестиваль Folk Summer Fest. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет с 26 по 28 июля в усадьбе «Отрада», расположенной в Калужской области. Билеты можно приобрести на сайте.

На фестивале выступят такие иностранные группы, как Alestorm, Cruachan, Orphaned Land, Dream Spirit и Znich. Среди российских участников — Мельница, Аркона, Николая Емелин, Отава Ё, Калевала, Оргия Праведников и Alkonost.

Отмечается, что на мероприятии предусмотрена не только музыкальная программа, но также фуд-корт, ярмарка и мастер-классы, зона здоровья и площадка для детей, пляж и спортивные состязания.

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