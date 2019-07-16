Основательницу бодипозитивного бренда обвинили в фотошопе ягодиц

Дизайнерку бикини и основательницу бодипозитивного бренда пляжной одежды Moana Bikini Карину Ирби раскритиковали за увеличение ягодиц с помощью фотошопа. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушку обвинили в том, что ее ягодицы были австралийского 18-го размера (соответствует европейскому размеру XL), а остальное тело — нет.

«Она думает, что она может просто примерить на себя большое тело, когда ей захочется, не испытывая при этом никаких унижений за лишний вес», — написал один из критиков.

«Она говорит о бодипозитиве в каждом посте, но не выходит за рамки стандартного размера 12/L и не делает это годами. Я как толстяк считаю это чрезвычайно глупым. Как она может говорить об этом с такой большой аудиторией, когда сама она даже не достигает среднего женского размера женщины?» — возмутился другой.

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В ответ на критику девушка заявила, что намеренно изменила свои бедра и ягодицы. Таким образом она хотела призвать пользователей социальных сетей не фотошопить свои тела в сторону уменьшения размера.

Однако спустя некоторое время Ирби все же удалила свой пост в Instagram. «Я не хотела никого оскорбить, поэтому удалила свой пост», — рассказала дизайнерка изданию. В свою защиту Ирби заявила, что ее бренд выпускает купальники и бикини от 6-го до 18-го размера (от XS до XL).

В июне фотографы британского онлайн-ретейлера Boohoo не стали ретушировать кожу модели на фотографиях к рекламной кампании пляжной одежды. На снимках девушка стоит вполоборота и демонстрирует слитный желтый купальник. Ее покрытые растяжками ягодицы и бедра впечатлили пользователей соцсетей.

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