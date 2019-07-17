Экспортеры АПК получат преференции от Россельхозбанка

Россельхозбанк ввел ряд преференций для компаний АПК, ведущих экспортную деятельность. Об этом говорится в сообщении банка. Теперь экспортеры сельхозпродукции могут без комиссий открывать и вести счета с использованием дистанционного банковского обслуживания, осуществлять переводы в рублях и иностранной валюте, также комиссия не будет взиматься за выполнение Банком функций агента валютного контроля и другие услуги.

Условия акции распространяются как на юридических лиц, так и на индивидуальных предпринимателей, которые поставили на учет и обслуживание в РСХБ новый или действующий экспортный контракт.

«Россельхозбанк как опорный банк АПК реализует меры по поддержке аграриев для решения государственной задачи по двукратному увеличению экспорта сельхозпродукции. Мы стремимся создать максимально комфортные условия ведения бизнеса на внешних рынках новым компаниям и действующим клиентам», — отметила первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина. Банк, по ее словам, продолжит совершенствовать продукты, развивать бизнес-процессы и создавать комфортную среду для предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность.

Воспользоваться услугами и продуктами РСХБ на специальных условиях можно во всей региональной сети до 31 января 2020 года включительно.

В сообщении также отмечается, что ранее для поддержки экспортеров продукции АПК в банке был создан и успешно функционирует Центр компетенций по обслуживанию внешнеэкономической деятельности, оказывающий консультационную поддержку клиентам в вопросах ВЭД по принципу «единого окна». В частности, специалисты Центра оказывают помощь в составлении и проведении экспертизы внешнеторгового контракта, текстов банковских гарантий и аккредитивов, осуществлении расчетов в форме аккредитива и инкассо.

Кроме того, на сайте банка функционирует раздел «Экспортерам АПК» с актуальной информацией для участников ВЭД. Для получения консультации нужно оставить заявку на сайте банка в разделе «Экспортерам АПК» или позвонить на горячую линию по вопросам ВЭД.

По состоянию на 1 июля 2019 года кредитный портфель экспортоориентированных компаний АПК АО «Россельхозбанк» достиг 193 миллиарда рублей. За 6 месяцев 2019 года Банк предоставил экспортоориентированным компаниям АПК 96 миллиардов рублей.