В Санкт-Петербурге пройдет Present Perfect Festival

В Санкт-Петербурге состоится пятый фестиваль электронной музыки и современного искусства Present Perfect Festival (PPF). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

PPF проводится с 2015 года и, по словам организаторов, является самым ожидаемым летним событием на электронной сцене России. На 4-х сценах фестиваля выступят более 60 артистов: Helena Hauff, Dollkraut, Ellen Allien, Zip, Red Axes.

Помимо этого, на PPF выступит исполнитель с русскими корнями Gesloten Cirkel, которого отечественные промоутеры в течение десяти лет безуспешно приглашали выступить в России. Мероприятие также посетит Andrew Weatherall, британская легенда, внесшая значимый вклад в развитие танцевальной электронной музыки.

Программа юбилейного фестиваля Present Perfect традиционно включает серию событий: концерт-открытие, образовательный блок, серию препати, основное событие и заключительную воскресную дневную вечеринку на набережной с видом на Финский залив.

На территории фестиваля также будет установлена арт-инсталляция #городсхарактером. Объект станет частью одноименного проекта «Боржоми», который задает тренды, вдохновляет молодежь и поддерживает современное искусство, становясь его частью. Инсталляция сделана в виде высокой башни, напоминающая телевышку: объект опутан километрами проводов, связывающих между собой горящие экраны «смартфонов».

Мероприятие пройдет с 26-го по 28 июля на прибрежной территории «Севкабель Порта». Билеты на PPF можно приобрести на сайте фестиваля.

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