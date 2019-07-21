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В России начали путешествовать по-новому

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В России появился новый вид туризма, который сочетает в себе элементы деловой поездки и отдыха. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование агентства делового туризма «Аэроклуб».

Такие путешествия эксперты назвали bleisure — от объединения английских слов business (бизнес) и leisure (досуг). Их особенность заключается в том, что отправляющийся в командировку с сотрудник по своей инициативе продлевает пребывание в городе, превращаясь в туриста по завершении рабочих дел.

Специалисты утверждают, что популярность этого формата туризма связана с концентрацией на рынке труда поколения миллениалов, которые склонны объединять работу и личную жизнь. В то же время bleisure-поездки позволяют поддерживать баланс между работой и личной жизнью, и их часто используются как поощрение для сотрудников.

По данным издания, спрос на bleisure-путешествия вырос более чем на 40 процентов за последние пять лет, а вскоре доля такого отдыха может вырасти до 60 процентов. Самые популярные города России для продления командировок — Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Омск, Красноярск и Нижний Новгород. Среди зарубежных городов лидируют Алматы, Мадрид, Париж, Шанхай и Вена.

Чаще всего такие путешествия выбирают представители добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики, сотрудники фармацевтических компаний и автомобильной отрасли.

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