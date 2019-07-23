Россиян оставят без платежных терминалов

Некоторые регионы России могут остаться без платежных терминалов. Это связано с новыми требованиями к контрольно-кассовой технике (ККТ), предположил начальник правового управления Ассоциации банков России (АБР) Сергей Клименко. Его слова приводит РИА Новости.

В середине июля был принят закон, который запретил банковским платежным агентам использовать удаленную ККТ в платежных терминалах. Теперь оборудование необходимо устанавливать непосредственно внутри терминала либо снаружи, подключив к нему провода.

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По словам Клименко, новые правила отразятся на терминалах, установленных в отдаленных и малонаселенных районах страны. «Причиной этого будет невозможность переоборудования существующих терминалов, подключенных к онлайн-кассам, новыми ККТ», — уточнил он. Клименко добавил, что поместить ККТ в корпус терминала невозможно. Если ставить оборудование рядом, есть риск, что его «унесут третьи лица».

Принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на представителей АБР уточняет, что это коснется платежных терминалов QIWI, а также региональных сетей терминалов TelePay (Екатеринбург), «КАССервис» (Красноярск) и платежной системы «Апельсин» (Омск).

Источник издания на платежном рынке рассказал, что недобросовестные игроки рынка используют удаленное подключение ККТ в платежных терминалах для нелегальной продажи наличных денег. Изменения в законе, по его словам, направлено на искоренение этой деятельности.

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