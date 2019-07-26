Воробьев и Бондарчук посетили модернизированный парк «Раздолье»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в сопровождении режиссера Федора Бондарчука проверил готовность к открытию парка «Раздолье» в Одинцовском округе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 26 июля.

«У нас целый цикл мероприятий, направленный на то, чтобы в заброшенных лесах, где отдыхают люди, создать другую атмосферу. (...) Все парки во всех муниципалитетах Московской области мы стараемся преобразить», — сказал Воробьев.

Он отметил, что из областного бюджета на эти цели выделяются «миллиарды и миллиарды рублей». По его словам, общественные пространства в Подмосковье должны соответствовать самому высокому уровню.

Бондарчук в свою очередь отметил преображение парка. «Я не верю своим глазам, я правда местный житель, я знаю, что здесь было 40 лет назад», — сказал режиссер. Он также заметил, что любимые всеми места были сохранены.

Парк располагается напротив железнодорожной станции «Раздоры». В нем создан самый крупный в Московской области веревочный городок Norway Park, организованы велосипедные и пешеходные дорожки, игровые зоны для детей, сцена для концертов, спортплощадки для волейбола и бадминтона, столы для тенниса, шахмат.

Ранее Воробьев высоко оценил эффективность программы благоустройства парков. Он отмечал, что эта инициатива находит большой отклик у местных жителей.