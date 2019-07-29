Российская девочка жила с 19 собаками на подпольной псарне

В Саратове полицейские изъяли шестилетнюю девочку из семьи, которая содержала подпольную псарню с 19 собаками. Об этом «Версия-Саратов» сообщили в управлении МВД по области.

Девочку забрали после публикаций в СМИ, где сообщалось, что она живет в антисанитарных условиях. 28 июля на место прибыли сотрудники полиции и представители областной комиссии по делам несовершеннолетних. Выяснилось, что до мая 2019 года семья состояла на учете в комиссии, однако затем ее сняли с учета.

27 июля местная зоозащитница Изабелла Фаизова рассказала в Facebook о подпольной псарне, обнаруженной в одном из частных домов Саратова. Она сообщила, что на псарне было 19 собак мелких пород, их щенков и метисов. Зоозащитники забрали девять собак, у владельцев остались еще 10 животных. Фаизова также добавила, что с собаками жил ребенок.

Фаизова отметила, что в клинике осмотрели четырех собак, двух котов и кролика. Она допустила, что часть собак была украдена.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области живодеры организовали собачий «лагерь смерти»: они заперли десятки животных в заброшенных дачных домах. Окна и двери строений были заколочены, чтобы звери не выбрались. Вокруг на участках зоозащитники нашли останки погибших животных. Оставшихся в живых голодных собак передали в приют.

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