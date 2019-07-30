Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разработать программу развития детских лагерей Подмосковья. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 30 июля.

«Нам нужно летним лагерям дальше уделять внимание, чтобы инфраструктура вся обновлялась», — сказал Воробьев на заседании правительства.

Ответственным за выполнение поручения назначен министр образования Ольга Забралова.

Глава региона подчеркнул, детскому отдыху уделяется особое внимание. Он напомнил, что в прошлом году была достигнута договоренность с властями Москвы о совместной организацией детского отдыха. Соглашение о сотрудничестве предполагает, в частности, обеспечение антитеррористической защищенности детей в летних оздоровительных лагерях.

Всего на территории Подмосковья находится 102 детских оздоровительных лагеря. Ежегодно специалисты проверяют уровень безопасности и качество питания.