В парке «Усадьба Люблино» открылась новая лодочная станция

На территории «Усадьбы Люблино» в Москве появилась новая лодочная станция. Она построена столичным Департаментом капитального ремонта на берегу Люблинского в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории, говорится в сообщении департамента.

Ранее на этой территории уже была лодочная станция, однако она долгое время не использовалась и пришла в упадок: здание обветшало, а причал разрушился. Старая постройка была демонтирована и на ее месте была обустроена новая станция с пристанью. Кроме того, серьезного обновления потребовали набережная, прогулочные дорожки и другие объекты инфраструктуры парка.

«Специалистами комплекса городского хозяйства Москвы полностью смонтированы павильон для проведения общественно-культурных мероприятий на возвышении у Люблинского пруда, а также павильон лодочной станции и причал. Теперь ведутся работы по его отделке, — рассказывал в начале месяца заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. — На лодочной станции построены и облицованы лиственницей мостики пристани, а также открытая терраса. Местом притяжения отдыхающих горожан станет набережная вдоль берега Люблинского пруда, здесь установили новые опоры освещения. Почти полностью сформирован прогулочный маршрут».

В настоящее время все работы по внешней и внутренней отделке станции уже завершены. Ее подключили к электроснабжению и системе вентиляции. Кроме того, было обустроено и место для хранения лодок, а также касса и открытая терраса.

Эксперты отмечают важность появления подобных мест проведения досуга для горожан в новом облике Москвы. «Безусловно, в таком городе, как Москва, места, где люди могут отдохнуть, почувствовать себя за городом, подышать свежим воздухом, необходимы», — отметил первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ Артем Кирьянов. Он отметил, что в последние годы столичное правительство ведет большую работу по созданию таких рекреационных зон, в том числе в достаточно сложных с точки зрения проживания большого количества людей районах. «И, на мой взгляд, то, что происходит сегодня на территории «Усадьбы Люблино», — это прямой ответ на запрос жителей, и можно только поддержать этот вектор деятельности московской мэрии на создание комфортных мест для отдыха горожан близко к месту их проживания», — подчеркнул он.