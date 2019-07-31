В США захотели потеснить крупнейший банк мира

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Крупнейший американский и западный инвестиционный банк JPMorgan Chase & Co. начал полномасштабную экспансию рынка КНР и может угрожать китайскому государственному банку Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) — крупнейшему кредитному учреждению в стране и в мире. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, доступ на китайский рынок станет одним из самых главных драйверов развития ключевых мировых банков в ближайшие 10 лет. Однако настоящий успех к крупнейшим кредитным учреждениям придет только в том случае, если они смогут соревноваться с китайскими государственными банками, которые пока доминируют во внутренней финансовой системе КНР, отмечает агентство.

Как отмечает Bloomberg, банк JPMorgan уже имеет разрешение на то, чтобы быть мажоритарным акционером местного совместного предприятия (СП), которое необходимо иностранным компания для ведения операционной деятельности в Китае. Однако в ближайшем будущем банк рассчитывает получить полный контроль над предприятием, а значит и над операциями на территории КНР. Это произойдет после того, как Китай снимет свои ограничения на иностранное владение финансовыми учреждениями. Предположительно, это случится к 2020 году.

Между тем аналитики утверждают, что JPMorgan будет тяжело конкурировать с китайскими банками и ICBC, в частности, поскольку западные кредитные учреждения больше пострадали от мирового финансового кризиса. «У ICBC более "простой" бизнес в Китае, ориентированный на кредитование. Между тем иностранные банки больше пострадали от глобального финансового кризиса, поскольку они предлагают больше услуг. В частности, речь идет об инвестиционном банкинге и деривативах», — считают аналитики в компании Huatai Securities Co., расположенной в Гонконге.

Китай для того, чтобы поощрить международных инвесторов к более активной деятельности на своем внутреннем рынке, в 2018 году открыл доступ к своему финансовому сектору, позволив иностранным компаниям владеть в совместных предприятиях долей в 51 процент. До этого максимальная доля, которая могла находится в руках иностранцев, была 49 процентов. Помимо JPMorgan заявку на владение контрольным пакетом акций СП подавали швейцарская UBS Group и японская Nomura Holdings.

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