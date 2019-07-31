В США захотели потеснить крупнейший банк мира

Крупнейший американский и западный инвестиционный банк JPMorgan Chase & Co. начал полномасштабную экспансию рынка КНР и может угрожать китайскому государственному банку Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) — крупнейшему кредитному учреждению в стране и в мире. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, доступ на китайский рынок станет одним из самых главных драйверов развития ключевых мировых банков в ближайшие 10 лет. Однако настоящий успех к крупнейшим кредитным учреждениям придет только в том случае, если они смогут соревноваться с китайскими государственными банками, которые пока доминируют во внутренней финансовой системе КНР, отмечает агентство.

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Как отмечает Bloomberg, банк JPMorgan уже имеет разрешение на то, чтобы быть мажоритарным акционером местного совместного предприятия (СП), которое необходимо иностранным компания для ведения операционной деятельности в Китае. Однако в ближайшем будущем банк рассчитывает получить полный контроль над предприятием, а значит и над операциями на территории КНР. Это произойдет после того, как Китай снимет свои ограничения на иностранное владение финансовыми учреждениями. Предположительно, это случится к 2020 году.

Между тем аналитики утверждают, что JPMorgan будет тяжело конкурировать с китайскими банками и ICBC, в частности, поскольку западные кредитные учреждения больше пострадали от мирового финансового кризиса. «У ICBC более "простой" бизнес в Китае, ориентированный на кредитование. Между тем иностранные банки больше пострадали от глобального финансового кризиса, поскольку они предлагают больше услуг. В частности, речь идет об инвестиционном банкинге и деривативах», — считают аналитики в компании Huatai Securities Co., расположенной в Гонконге.

Китай для того, чтобы поощрить международных инвесторов к более активной деятельности на своем внутреннем рынке, в 2018 году открыл доступ к своему финансовому сектору, позволив иностранным компаниям владеть в совместных предприятиях долей в 51 процент. До этого максимальная доля, которая могла находится в руках иностранцев, была 49 процентов. Помимо JPMorgan заявку на владение контрольным пакетом акций СП подавали швейцарская UBS Group и японская Nomura Holdings.

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