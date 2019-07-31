Останки легендарного грабителя банков решили эксгумировать

Власти американского штата Индиана постановили эксгумировать останки легендарного грабителя банков Джона Диллинджера, убитого 85 лет назад. Об этом сообщает Associated Press.

Причина эксгумации не раскрывается, однако выкапывание останков позволит разрушить легенду о том, что человек, которого некоторые считали героем во время Великой депрессии, не похоронен в своей могиле.

Тело Диллинджера будет эксгумировано и перезахоронено 16 сентября.

Для того, чтобы добраться до останков, потребуется убрать 2,5 тонны бетона, вылитого на могилу. Родственники пошли на такой шаг из опасения, что место захоронения разрушат вандалы, а тело преступника будет украдено. По утверждению историка Сьюзан Саттон, родне покойника даже предлагали деньги, чтобы «одолжить» его тело для выставок.

Джон Диллинджер ограбил более 20 банков. Несмотря на то, что его банда обвинялась более чем в десяти убийствах, сам гангстер никого не убивал. Власти объявили его «врагом государства номер 1», преступник был застрелен агентами ФБР в июле 1934 года после предательства со стороны своей спутницы, которая фигурировала в прессе как «Женщина в красном». На момент смерти Диллинджеру был 31 год.

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