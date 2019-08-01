Власти Подмосковья отчитались по программе «Мой подъезд»

За семь месяцев по губернаторской программе «Мой подъезд» отремонтировали уже свыше 6,1 тысячи объектов, что составляет более 42 процентов от годового плана, сообщил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 1 августа.

Пестов уточнил, что к согласованию перечня работ привлекаются также представители общественных организаций и местные жители. «Общественники согласовывают виды выполняемых в каждом доме работ контролируют ход их выполнения и участвуют в приемке», — пояснил он.

По его словам, работы ведутся в соответствии с графиком, всего до конца года планируется привести в порядок не менее 14 тысяч подъездов.

В пресс-службе вице-губернатора добавили, что в зависимости от состояния дома и пожеланий жителей может быть проведена полная замена оконных блоков и напольной плитки, пандусов для маломобильных граждан. Всего за три года действия программы отремонтированы более 73 тысяч подъездов.

