Парень спас сорвавшегося с обрыва друга с помощью простого трюка

dailymail.co.uk

В австралийском пригороде Бригадун, штат Западная Австралия, юноша спас жизнь сорвавшемуся со скалы другу, позвонив его родителям с запароленного телефона. Видел, снятое с дрона, опубликовал таблоид Daily Mail.

Инцидент произошел 19 июля в парке Белс Рапидс. 15-летний Натан Датсон (Nathan Datson) взобрался на скалу, чтобы получше разглядеть стадо коз. Парень поскользнулся на камне, потерял равновесие и сорвался вниз с высоты 20 метров.

При падении подросток получил серьезную травму головы и перелом запястья и локтя. Он нуждался в неотложной помощи. Свидетелем трагедии стал его лучший друг Патрик (Patrick). У него под рукой оказался телефон Датсона, однако смартфон был защищен паролем. Парень не растерялся и позвонил родителям пострадавшего с помощью голосового ассистента Siri.

Благодаря смекалке Патрика родители своевременно вызвали сыну бригаду скорой помощи. Спасательная операция длилась два часа. Датсона, находившегося без сознания, поместили на носилки и доставили в больницу города Перт. Его текущее состояние не уточняется, однако известно, что подросток выжил.

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