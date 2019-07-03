Отец сфотографировал детей на пляже и спас им жизнь

В американском городе Нью-Смирна-Бич, штат Флорида, мужчина решил поснимать на пляже своих детей с дрона и случайно заметил приближающуюся к ним акулу. Об этом сообщает информационный портал CBS News.

Дэниел Уотсон (Daniel Watson) отдыхал со своей семьей и друзьями на одном из местных пляжей и собрался сделать несколько снимков с воздуха. Как только мужчина поднял дрон, с помощью камеры на устройстве он заметил тень в воде, которая приближалась к купающимся детям. Уотсон рассказал об этом жене, и она немедленно вывела всех на берег.

В этот же вечер американец рассмотрел фотографии в более высоком качестве и увидел четкий силуэт акулы, которая постепенно двигалась к людям. Мужчина показал снимки детям, которые, по его словам, были одновременно напуганы и заинтересованы. Семья также узнала, что незадолго до инцидента акула напала на другого человека в этом районе.

«С этого момента мы будем держаться подальше от воды и строить песочные замки на пляже», — подметил Уотсон.

Ранее в июне сообщалось, что на Багамских островах девушка скончалась после нападения нескольких акул. Они оторвали ей правую руку и сильно повредили ноги. Американку немедленно доставили в больницу, где она умерла.

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