Из жизни
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Huawei оценила убытки из-за санкций США
Российского полицейского обвинили в домогательствах к девушкам-подчиненным
Полпред Путина взял под личный контроль конфликт в Чемодановке
Определено расположение американских войск в Польше
ПСЖ решил расстаться с Неймаром
Власти отказали в помощи бывшей бесланской заложнице
В «Ленкоме» прокомментировали госпитализацию главы театра
Украинский премьер отправил Порошенко и Тимошенко в прошлое
Убийство немецкого политика связали с его любовью к мигрантам
Новости партнеров

Голодная акула напала на ребенка

Перейти в «Мою Ленту»

В штате Северная Каролина, США, акула напала на ребенка и укусила его за ногу. Об этом сообщает информационный портал ABC News.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 июня. Хищная рыба атаковала 8-летнего мальчика, когда он плавал неподалеку от острова Болд Хед Айленд. Она оставила на его ноге несколько неглубоких ран, после чего ребенка доставили на вертолете в местную больницу, где оказали необходимую помощь. Сейчас он находится в стабильном состоянии, и его здоровью ничего не угрожает.

По словам властей округа, они предположили, что на мальчика напала именно акула, основываясь на типе укусов. Вид и размер животного неизвестны, произошедшее расследуется.

За последний месяц это уже третье нападение в штате Северная Каролина. Ранее сообщалось, что акула напала на юношу и укусила его за ногу во время занятий серфингом. Пострадавшего немедленно доставили в больницу, чтобы оказать первую помощь. Подросток заявил, что не планирует бросать серфинг и обязательно вернется на пляж.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
8-year-old boy bitten by shark off North Carolina coast; 3rd attack in the state this month
Юноша пережил нападение акулы и собрался вернуться на пляж
Покусанная акулой девушка принялась ее защищать
Акула растерзала мужчину на глазах у его жены
Другие материалы рубрики
Из жизниПартнерский материал

Лучшее время суток

Почему возникает бессонница и как с ней бороться
10:15Сегодня

Мужчина по ошибке купил вместо дома кусок газона за тысячи долларов

08:57Сегодня

Мужчина бросил возлюбленную и остался без языка

02:06Сегодня

20-секундное видео спасло девочке жизнь

Из жизни00:0514 июня

Сокровища дядюшки черта

На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
15:3416 июня

Меган Маркл и принц Гарри показали новую фотографию первенца

07:04Сегодня

Сестры приняли умирающего незнакомца за брата и разрешили его убить

15:1616 июня

Кенгуру проломил стену дома и изгадил комнату

Из жизни00:0320 мая

Охота на призрака

Детективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
20:3814 июня

Извращенец подглядывал за женщинами в туалете и попал на видео

17:2716 июня

Австралийцам продали бургеры с сырой курицей

08:2115 июня

«Мисс Москва» впервые показала сына от экс-короля Малайзии

Россия
«Дешевле новых родить»
Почему жизнь, здоровье и свобода россиян стоят так мало
«Целую неделю хоронили школьников»
 
«Мой салон обещали сжечь»
Татуировщица из Дагестана — о своем тайном ремесле, свободе и забытых традициях
Полпред Путина взял под личный контроль конфликт в Чемодановке
Власти отказали в помощи бывшей бесланской заложнице
Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака
Российские полицейские хотели развернуться и сделали сальто на автомобиле
Все материалы
Мир
Коммунизм не пройдет
Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
Убийство немецкого политика связали с его любовью к мигрантам
Определено расположение американских войск в Польше
В США произошла стрельба на выпускном
В Оманском заливе атакованы два танкера
После попадания торпеды один из них загорелся. Цены на нефть уже выросли
«Влечение между мужчинами считалось нормальным»
 
США отложат публикацию «сделки века»
Все материалы
Бывший СССР
Китайский конь
Литва решила угодить США и ввязалась в торговую войну. Это может дорого ей обойтись
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
В команде Зеленского рассказали о будущем администрации президента
Украинский премьер отправил Порошенко и Тимошенко в прошлое
Усатый освобожден молдавской прокуратурой
Украинцев предостерегли от чрезмерной поддержки Зеленского
Саакашвили рассказал об отношении Порошенко к алкоголю
Все материалы
Экономика
Торг неуместен
Легкие деньги на хайпе и трендах: россияне рассказывают, как нажиться на чужих эмоциях
С больной головы на здоровую
Кто заплатит за ошибки «Транснефти»?
Черный закат
Эти компании нашли особый способ заработать на нефти. Но прогадали
Подсчитана разница в зарплатах мужчин и женщин
Германия ответила США на шантаж из-за «Северного потока-2»
В России появится новая маркировка продуктов
Российский бизнес столкнулся с ростом банкротств
Все материалы
Силовые структуры
«В вопросах оружия нет мелочей и исключений»
Глава Росгвардии о продаже россиянам пистолетов и отношении граждан к оружию
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
В России годами подбрасывают наркотики. Полицейские и потерпевшие рассказали, как и зачем
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Дело об убийстве в массовой драке под Пензой передали в центральный аппарат СК
Инспектор ДПС покончил с собой во время дежурства
После массовой драки в селе под Пензой в полицию доставили больше 170 человек
Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой
Все материалы
Наука и техника
Взрывной характер
Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации. Ее уничтожит вспышка на Солнце
Спускают на землю
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
В Сирии испытали «Ночной суперохотник»
Назван опасный для жизни признак
Обновленную «Сосну» Минобороны показали на видео
«Везде мерещились интриги и заговоры»
Кто стал последней жертвой карательной машины Сталина?
Все материалы
Спорт
Лайес Абдуллаева«Над нами издевались, как над рабами»
Африканские спортсмены покидают родину ради лучшей жизни. И жалеют об этом
Российский бегун был сбит соперником и в падении выиграл забег
ПСЖ решил расстаться с Неймаром
Шарапова рассказала о травмированном плече
Стадион чемпионата мира в России затопило
Джим Кайт«Соперники называли меня глухим ублюдком»
Этот хоккеист потерял слух, но отыграл в НХЛ 14 сезонов. Как ему это удалось?
Президент ПСЖ пригрозил выгнать звездных игроков из команды
Все материалы
Культура
МадоннаГлавная музыка месяца
Бытовые радости, природные катаклизмы и все еще великая Мадонна
Укротитель строптивых
Умер классик итальянского кино Франко Дзеффирелли
«Я твой демон — твоя любимая тема»
 
«КИНО OKKO» посодействует фильму «Война Анны» с выдвижением на «Оскар»
Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
Объявлены победители «Кинотавра»
Госпитализацию Волчек объяснили плановым обследованием
Все материалы
Интернет и СМИ
Последний герой
Как легендарный Николай Дроздов попал в телевизор и научил всю страну любить жаб и гадюк
Раскрыты окончательные итоги проверки шоу «Голос. Дети»
Как накручивали голоса за дочь Алсу в регионах
Вызов брошен
Люди по всему миру страдают от жестокости и самих себя. Эти фотографы ищут пути к спасению
Журналисту Голунову предоставили защиту
В сети перечислили самые странные семейные обычаи
Познер раскрыл секрет воспитания счастливых детей
«Дикие пранки, задницы и никаких правил»
Русский блогер провоцирует весь мир и снимает порно в США. Почему в России его не знают?
Все материалы
Ценности
«Замуж надо выходить девственницей»
Строгость, застолья и ветреные мужчины. Как живут и развлекаются армянки
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Ани ЛоракШумный протест и длинные косы
Самые властные и привлекательные женщины Украины
Взрослым россиянам помогут найти профессию мечты
Любимый дешевый бренд россиян вновь насмешил сеть нелепым купальником
Nike выпустил кроссовки в форме утюга и разъярил женщин
Меган Маркл задумала одержать новую победу над Кейт Миддлтон
Все материалы
Путешествия
Своим путем
Фотограф отправился на Северный Кавказ и показал его сердце и душу
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Земная красота
Самые необычные уголки планеты глазами прославленных фотографов
Граната парализовала работу аэропорта
Россиянам разъяснили их права при задержке авиарейсов
Несколько туристов умерли на тропическом острове при загадочных обстоятельствах
Российские туристы попали в ДТП в Турции
Все материалы
Из жизни
Голые и святые
Обнаженный монах целыми днями курит и ничего не делает. Сотни паломников несут ему деньги
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Мужчина по ошибке купил вместо дома кусок газона за тысячи долларов
Голодная акула напала на ребенка
20-секундное видео спасло девочке жизнь
Сестры приняли умирающего незнакомца за брата и разрешили его убить
Все материалы
Тюнинг в стиле «ничего святого»
Когда придет апокалипсис, они его не заметят
Сделано в России: минивэн Mercedes за 22 миллиона
Видео: почему Майбаху стоит бояться этого микроавтобуса с царским интерьером
Дизайнерские шедевры Jaguar
Вспоминаем лучшие работы главного дизайнера британской марки Иэна Кэллума
Первый тест Lada Granta Cross
Стал ли лучше самый доступный в России универсал повышенной проходимости?
Новая Mazda3 в России оказалась дороже всех конкурентов
На японские автомобили начнут устанавливать моторы российской сборки
«Тойоты» научатся самостоятельно глушить двигатель
Все материалы
Дом
«Живу в ячейке, как сумка на вокзале»
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
«А из нашего окна боль и пустота видна»
Россиянин снимает постапокалиптический Петербург. Эти кадры завораживают
Дорогу молодым
Новое жилье в Москве рекордно подешевело. Его скупают даже студенты
В Москве подорожали дешевые квартиры
Названа главная опасность квартир-студий
Белорусы удивили квартирой с десятком фортепиано
Жилье уральского «человека-крота» выставили на продажу
Все материалы