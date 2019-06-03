Покусанная акулой девушка принялась ее защищать

В американском штате Северная Каролина 17-летняя девушка пострадала от нападения акулы. Об этом сообщает информационный портал ABC News.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 июня, в прибрежных водах парка Форт Макон. По словам сотрудника парка Пола Терри (Paul Terry), акула покусала девушку, когда та плавала вдоль берега. Американка получила ранения ног, рук и таза. На место прибыла скорая и оказала пострадавшей неотложную помощь. Пациентку доставили на самолете в больницу города Гринвилл.

В медицинском центре стало известно, что девушку из города Нью-Берна зовут Пейдж Винтер (Paige Winter). По словам докторов, пациентка быстро идет на поправку.

По данным издания, американка борется за права животных и заботится о фауне. Несмотря на случившееся, она призвала людей уважать акул в их естественной среде обитания и быть более внимательными.

В мае сообщалось, что акула растерзала мужчину на глазах у его жены. Женщина призналась, что видела момент атаки, но не понимала, что это ее супруг. Она узнала в погибшем мужа, только когда его достали из воды.

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