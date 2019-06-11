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Юноша пережил нападение акулы и собрался вернуться на пляж

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В штате Северная Каролина, США, акула напала на юношу и укусила его за ногу. Об сообщает телеканал ABC News.

Инцидент произошел во вторник, 11 июня. 19-летний Остин Рид (Austin Reed) занимался серфингом с другом на одном из пляжей и почувствовал как что-то в воде укусило его за ногу. По словам парня, он сразу понял, что его атаковала акула, поэтому попытался как можно быстрее вернуться на берег.

Его немедленно доставили в больницу, чтобы оказать первую помощь. Все это время Рид находился в стабильном состоянии и спокойно общался с врачами. Он отметил, что рыба повредила кость его правой ноги, однако это не грозит ему ампутацией.

Рид заявил, что не планирует бросать серфинг и обязательно вернется на пляж.

Ранее в июне сообщалось, что в штате от нападения акулы также пострадала 17-летняя девушка. Она получила ранения ног, рук и таза. Несмотря на случившееся, американка призвала людей уважать акул в их естественной среде обитания и быть более внимательными.

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