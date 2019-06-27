Три акулы напали на девушку и растерзали ее

На Багамских островах девушка скончалась после нападения нескольких акул. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

21-летняя Джордан Линдси (Jordan Lindsey) занималась дайвингом во время отдыха с родителями. Они заметили, что к девушке приближается несколько хищников, и попытались ее предупредить. Линдси не успела вовремя среагировать, и акулы напали на нее. Они оторвали ей правую руку и сильно повредили ноги. Американку немедленно доставили в больницу, где она скончалась.

Очевидцы рассказали, что даже спустя час после произошедшего они видели двух маленьких и одну большую акулу там, где плавала девушка. Отмечается, что некоторые отдыхающие пытались помочь пострадавшей до приезда спасателей. Сейчас семья погибшей собирает деньги на транспортировку тела в Калифорнию. Местные власти выразили им соболезнования и отметили, что планируют расследовать произошедшее.

Ранее в июне сообщалось, что в американском штате Северная Каролина акула напала на ребенка и укусила его за ногу. Она оставила на его ноге несколько неглубоких ран, после чего ребенка доставили на вертолете в местную больницу, где ему оказали необходимую помощь. Сейчас его состояние стабильно и его здоровью ничто не угрожает.

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