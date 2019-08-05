Власти Подмосковья анонсировали уникальный кулинарный фестиваль

Первый кулинарный фестиваль «Калейдоскоп еды» пройдет в Наро-Фоминске 10 и 11 августа, в нем примут участия предприятия общественного питания Московской области, сообщил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников. Его цитирует РИАМО в понедельник, 5 августа.

«Уникальность мероприятия заключается в том, что это первый объединенный фестиваль для производителей продуктов питания и для предприятий общественного питания», — сказал он.

Министр подчеркнул, что в России пока не было подобных мероприятий. По его словам, предприятия будут готовить блюда из продуктов, предоставленных производителями своего округа.

«Фестиваль будет своего рода соревнованием, по окончании которого определят победителей», — добавил Посаженников.

Министр выразил надежду на то, что после мероприятия между участниками наладится эффективное взаимодействие.

