Индия и Подмосковье представят совместные проекты на ВЭФ-2019

Индия и Подмосковье представят совместные проекты на Восточном экономическом форуме, проинформировал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов. Его цитирует РИАМО в понедельник, 5 августа.

Он уточнил, что в ходе мероприятия будет презентован проект завода по производству биоразлагаемой пленки из полиэстера, строительство которого ведется в Особой экономической зоне «Ступино Квадрат». По словам Хромов, размер инвестиций составляет пять миллиардов рублей.

«Сейчас ведется активная работа по возведению основного здания производственного комплекса», — отметил Хромов.

Также на Восточном экономическом форуме запланировано несколько встреч с деловыми кругами Индии, рассказал зампред. По его словам, обсуждается возможность сотрудничества в киноиндустрии и рекламной сфере.

В ноябре прошлого года сообщалось, что индийская текстильная компания заинтересована в размещении производства в Московской области.