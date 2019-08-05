Власти Подмосковья отчитались о сборе урожая

Более 61 тысячи тонн зерновых собрали в Подмосковье при средней урожайности 28,6 центнера с гектара, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в понедельник, 5 августа.

«Уборка урожая колосовых культур в регионе продолжается. Зерновые и зернобобовые убраны на сегодняшний день на площади 21,5 тысячи гектаров», — сказал Разин.

Он отметил, что на данный момент уборка зерновых идет уже во всех хозяйствах области. Работы планируется завершить в максимально кратчайшие сроки, добавил министр.

Также в регионе началась подготовка к посеву озимых, вспашка земли и внесение удобрений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев неоднократно заявлял, что сельское хозяйство обеспечивает экономический рост региону. По его указу аграриям оказывается различная помощь, в том числе в виде грантов.